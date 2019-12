Temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo

La regione, nei prossimi giorni, sarà interessata da correnti meridionali molto umide, associate a tre fronti: uno nella serata di giovedì 19, un altro nella notte tra venerdì 20 e sabato 21, il terzo e ultimo domenica mattina. Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo, di livello giallo, su tutta la regione, con la sola esclusione della zona di Trieste.

Ecco nel dettaglio le previsioni.

Giovedì 19 dicembre: Piogge intermittenti e moderate su costa e Tarvisiano, abbondanti in pianura, più continue ed intense sulle Prealpi ed in Carnia. Quota neve oltre i 1800-2000 m. Vento moderato da sud specie sulla costa e in quota.

Tra venerdì 20 e sabato 21: Dopo una pausa venerdì mattina, dal pomeriggio e fino a sabato mattina piogge anche temporalesche da abbondanti a intense su costa, pianura e fascia alpina, intense o localmente molto intense sulle Prealpi. Quota neve oltre i 1.700-1.900 metri. Su pianura e costa soffierà vento di Scirocco in genere moderato, anche forte nella notte su sabato sulla costa quando ci saranno condizioni favorevoli all'acqua alta e/o a mareggiate sulle coste esposte. In montagna vento sostenuto o forte da sud.