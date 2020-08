Temporali in arrivo sul Friuli

Nel pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni temporalesche sul Friuli. L'avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche più fresche in quota, infatti, determina sulla regione un aumento dell'instabilità atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati.

Sono previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio di oggi, inizialmente sulla zona montana e in pianura, poi anche sulla costa, in prosecuzione fino alle prime ore di domani mattina.