Temporali sul Fvg, scatta l'allerta meteo

Piogge e temporali in arrivo sul Fvg, a partire da questo pomeriggio, giovedì 13 agosto. L'avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche più fresche in quota determinerà sulla regione un aumento dell'instabilità atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati. La Protezione Civile del Fvg ha diffuso un bollettino di allerta giallo.

Vediamo le previsioni meteo Osmer Arpa Fvg nel dettaglio.

Giovedì 13 agosto

Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sulla zona montana, probabili localmente anche in pianura, meno verso la costa. Sarà possibile qualche temporale forte.

Venerdì 14 agosto

Sono previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio, inizialmente sulla zona montana e in pianura, poi anche sulla costa. Saranno possibili temporali localmente forti.

Sabato 15 agosto

Su pianura e costa sereno o poco nuvoloso salvo possibile nuvolosità residua di prima mattina. Sui monti variabilità pomeridiana con qualche locale rovescio o temporale.