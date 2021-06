Tenta di attraversare il guado di Murlis, ma resta bloccata

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, i Vigili del fuoco di Pordenone sono stati allertati da una persona che ha tentato di attraversare il guado di Murlis, nonostante fosse vistosamente coperto d'acqua, e non riusciva a mettersi in salvo.

Sono state inviate in soccorso dell'automobilista due partenze, una delle quali di soccorritori fluviali, muniti di imbarcazioni; il tratto, infatti, è stato già scenario di situazioni analoghe.

Fortunatamente la situazione non era critica e la donna è stata tratta in salvo in tempi brevi. I pompieri sono riusciti anche a recuperare la vettura.