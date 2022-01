Tenta di barare all'esame teorico per la patente, condannato

Aveva tentato di barare all’esame di teoria per la patente, è stato condannato a un mese di reclusione con la sospensione condizionale. E’ la pena inflitta dal giudice Nicolò Gianesini del Tribunale di Udine a un cittadino indiano di 36 anni residente a Cordenons. Nel settembre 2018 si era presentato alla Motorizzazione di Udine per sostenere l’esame ed è stato scoperto a indossare uno smartphone fissato al torace con l’obiettivo della telecamera rivolto verso l’esterno e un auricolare bluetooth. Dall’esame dei tabulati telefonici è risultato che l’uomo non aveva contattato nessuno durante la prova.