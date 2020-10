Tenta di guadare il Meduna, soccorso a Murlis

La squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, è intervenuta questa mattina per soccorrere un automobilista che aveva tentato di guadare il torrente Meduna lungo l'ex provinciale 51 tra Cordenons e Murlis, nonostante la strada fosse stata chiusa in seguito alle copiose precipitazioni dei giorni scorsi.

Fortunatamente in quel punto l'acqua non era molto profonda e per il conducente non ci sono state conseguenze, ma ricordiamo che l'azione della corrente può erodere la sede stradale creando delle profonde buche che dalla superfice non sono visibili.

Inoltre, non bisogna sottovalutare il rischio di rimanere bloccati nel bel mezzo di questi guadi, perché il livello delle acque si può alzare nel giro di pochissimi minuti facendo evolvere lo scenario in modo repentino e imprevisto.

Situaziomi simili, in passato, hanno comportato esiti anche fatali per gli automobilisti che hanno compiuto la medesima imprudenza. Sul posto anche i Carabinieri di Cordenons.