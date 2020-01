Tenta di passare il confine e precipita: morto un uomo

Non c'è stato nulla da fare per l"uomo caduto nei pressi del Castello di San Servolo questa mattina mentre tentava di attraversare il confine tra Slovenia e Italia a piedi con un compagno e con la moglie. L'uomo è precipitato per una ventina di metri in un dirupo. Il compagno è sceso a piedi da solo fino a Trieste a cercare aiuto allertando la polizia. Sul posto sono intervenuti quest'ultima, due uomini della Forestale, sei tecnici del Soccorso alpino di Trieste, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso. Individuato il corpo dai due uomini della forestale, a quindici minuti dal sentiero nei pressi del cimitero di San Servolo, l'elisoccorso ha potuto verricellare tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e medico, il quale ultimo non ha che potuto constatare il decesso dell'uomo. A recuperare la salma sono stati i tecnici del Soccorso alpino di Trieste con la barella dopo il nulla osta delle autorità. I dati dell'uomo sono stati rilevati dalla Polizia. L'intervento si e concluso alle 14.30.