Tenta di raggiungere la Slovenia in caravan, ma è ricercato

Ieri la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino rumeno classe 1987. L'uomo si trovava alla guida di un caravan diretto in Slovenia quando è stato fermato in mattinata lungo il raccordo autostradale in località San Giovanni di Duino da una Volante del Commissariato di Duino Aurisina.

A suo carico è emerso un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nel 2019 e relativo a reati predatori commessi nel Cremonese nel 2013.

Si è appurato anche che il documento consolare di guida esibito agli operatori risultava falso. Motivo per il quale è stato anche denunciato per uso di atto falso e multato per guida senza patente. Il veicolo, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella locale Casa circondariale per scontare quattro mesi di reclusione e 40 euro di multa.