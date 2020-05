Tenta di rubare a casa di un anziano, arrestato

Questa mattina, gli uomini della Squadra Volante del Commissariato di Muggia hanno arrestato un 60enne pluripregiudicato triestino per tentato furto in abitazione ai danni di un anziano muggesano. Verso le 9 è arrivata al 112 una segnalazione: un vicino raccontava di aver udito grida dalla casa del pensionato. In meno di dieci minuti, due equipaggi della Polizia di Stato sono arrivati sul posto, coordinati dal vice questore Vecchiet, e hanno fermato in flagranza il malvivente.

L'uomo era stato appena sorpreso dal proprietario mentre stava fuggendo con quanto aveva arraffato in casa, dopo essersi introdotto furtivamente, approfittando di una finestra aperta sul retro dell'abitazione.

Fondamentali per il fermo del ladro la prontezza della vittima, che ha immobilizzato il malvivente, e la tempestiva chiamata del vicino, che ha permesso alle forze dell'ordine di precipitarsi sul posto. Un equipaggio della Squadra giudiziaria, infatti, era in zona per un servizio di monitoraggio del territorio, proprio in occasione dell'avvio della fase due.

Il ladro è stato accompagnato nel carcere del Coroneo. E' stato denunciato anche per il possesso di un coltello e di altri oggetti atti allo scasso. E, dato che il furto non rientra tra le valide motivazioni per gli spostamenti, è stato anche multato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Infine, il 60enne dovrà pagare pure la sanzione per aver posteggiato il suo furgone negli spazi destinati alla fermata dell'autobus.