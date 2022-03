Tenta di rubare in una ditta di macchine per movimento terra

I Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 27enne cittadino rumeno, senza fissa dimora sul territorio, quale autore di un tentato di furto aggravato in concorso. Il colpo risale alla serata del 21 febbraio, quando il giovane, assieme a un complice, ancora in corso d’identificazione, aveva preso di mira un’azienda di Fiume Veneto, che sorge lungo la Pontebbana, specializzata in assistenza, vendita e noleggio di macchine per movimento terra.

A bordo di un autocarro, dopo essersi introdotto nel cortile della ditta, aveva tentato di rubare attrezzatura meccanica per un valore commerciale di 4mila euro. Gli autori erano stati scoperti durante la fuga, dato il tempestivo arrivo in zona di una pattuglia dell’Arma, ma avevano abbandonato il mezzo, dileguandosi per i campi.

Il furgone aveva una serie di targhe inglesi, rubate in una concessionaria di Camino al Tagliamento; a seguito degli accertamenti sul telaio, si è scoperto come l’indagato l’avesse acquistato qualche giorno prima.