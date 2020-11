Tenta di rubare un'ambulanza, impegnata in un codice rosso

Questa mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portogruaro sono intervenuti in via Zappetti, a Portogruaro, dove era stato segnalato un tentativo di furto di un’ambulanza del locale presidio sanitario. Mentre i sanitari erano impegnati in un soccorso, in codice rosso, in una casa, hanno sentito le sirene di emergenza del veicolo che erano entrate in funzione.

L’autista soccorritore si è precipitato fuori e ha chiamato il 112. Ha trovato un uomo chiuso all’interno dell’abitacolo che stava armeggiando con i dispositivi sul quadro di guida, nel tentativo di allontanarsi con l’ambulanza. Il sanitario è riuscito a introdursi nell’abitacolo, costringendo il ladro a scendere dall’ambulanza e trattenendolo sul posto in attesa dell’intervento dei Carabinieri.

I militari, giunti immediatamente, lo hanno preso in custodia, dichiarandolo in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Sono stati condotti ulteriori accertamenti per chiarire le motivazioni alla base del gesto; l'uomo risulta affetto da una patologia psichiatrica ed è seguito da un centro di salute mentale friulano. L’Autorità Giudiziaria di Pordenone ne ha disposto gli arresti domiciliari e, una volta conosciuto il suo stato psicopatologico, ne ha disposto la liberazione, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.