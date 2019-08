Tenta di scappare dalla Polizia, si getta in mutande nella roggia

Uno straniero si è gettato in mutande nella acque della roggia, pur di sfuggire alle forze dell'ordine. Il singolare tentativo di fuga è avvenuto ieri sera in via Valvason, a Udine, alla presenza di decine di passanti, dopo che l'uomo, un ghanese di 27 anni con un provvedimento di espulsione alle spalle, era stato fermato dagli agenti per un semplice controllo quando erano circa le 21.30.

Il 27enne si trovava in sella alla sua bicicletta. Appena notati gli agenti avvicinarsi, ha iniziato a scappare a piedi nascondendosi sotto i ponticelli presenti lungo le strade del centro città.

Braccato, si è quindi denudato, rimanendo in slip, e si è gettato nell'acqua del canale. Dopo una mediazione durata diversi minuti da parte degli uomini della Volante, giunti sul posto con tre pattuglie, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, il clandestino è stato poi convinto a consegnarsi e rivestirsi. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato denunciato.