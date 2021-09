Tenta di uccidere l'ex compagna, arrestato a Gorizia

Si è presentato a casa della ex compagna, a Gorizia, e l’ha aggredita con un coltello da cucina, tentando anche di strangolarla. Per questo un 23enne straniero, di dichiarata nazionalità libica, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato, domenica sera, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Gorizia.

I militari sono tempestivamente intervenuti, dopo che la donna aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Arrivati sul posto, hanno trovato e sequestrato un grosso coltello da cucina con tracce di sangue, nascosto all’interno di un mobile, e alcuni capi di abbigliamento macchiati di sangue.

La raccolta d’indizi e testimonianze ha permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione denunciata dalla vittima. Accompagnata al pronto soccorso, la donna è stata curata per ferite da taglio alle mani e per una distorsione al collo, riportate nel corso della colluttazione che le ha permesso di difendersi, riuscendo a scappare e a lanciare l’allarme.

Il motivo dell’aggressione è da attribuire alla recente interruzione della relazione sentimentale fra i due, decisa dalla donna e non accettata dal 23enne. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, coordinate dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e violenza privata; è stato portato nella casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Gorizia. Ieri, l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Gorizia, Flavia Mangiante, che ha disposto la misura cautelare in carcere.

Dopo l’entrata in vigore del ‘Codice rosso’ e anche in relazione alla pandemia, con i conseguenti maggiori rischi di violenza dovuti ai periodi di confinamento e convivenza forzati, Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia continuano ad attribuire massima attenzione a tale tipologia di delitti.

L’intuito investigativo e il tempestivo intervento dei Carabinieri, cui si è unita una particolare sensibilità delle autorità giudiziarie, hanno permesso di garantire la massima sicurezza alla donna, impedendo che l’aggressione potesse ulteriormente degenerare.