Tenta di uccidere la sorella, poi si toglie la vita

Dramma a Monfalcone dove un uomo di 86 anni ha cercato di uccidere la sorella, di 90 anni, colpendola alla testa con un corpo contundente. È successo verosimilmente tra le 18 e le 19 di ieri in un appartamento di piazza Dante Alighieri. I due abitavano in appartamenti attigui nella stessa palazzina. Avevano un ottimo rapporto e non risultano passate situazioni di alterco o dissidi.

Un recente intervento chirurgico cui era stato sottoposto il pensionato (un'operazione delicata a un rene), l'aveva fatto precipitare in una situazione di grande preoccupazione per il suo futuro e per quello della sorella. È probabilmente in questa situazione di profondo malessere che ha maturato la scelta di porre fine alla vita della donna e quindi della propria.

All'arrivo degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone, la 90enne è stata trovata riversa in una pozza di sangue, nel suo appartamento, con una profonda ferita alla testa. È stata trasportata d'urgenza al Cattinara di Trieste, dove è ricoverata in gravissime condizioni, in prognosi riservata.

L'uomo è stato trovato invece nel suo alloggio, con un sacchetto di nylon in testa, stretto attotno al collo. Per lui inutili i soccorsi: era morto.

Gli uomini della scientifica hanno eseguito tutti i rilievi nel corso della notte. Le due case non sono sotto sequestro. La salma del pensionato è stata composta in camera mortuaria nell'obitorio dell'ospedale. Gli inquirenti, che sull'identità delle due persone mantengono il massimo riserbo, stanno ancora indagando sulla drammatica vicenda, per capire se eventualmente ci siano altre responsabilità, al momento comunque escluse. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia.

I fratelli, che soffrivano di patologie piuttosto serie, erano assistiti da due badanti che si davano il turno. Ieri sera quella smontante se n'era andata alle 18. La collega le aveva dato il cambio raggiungendo gli appartamenti alle 19. È lei che ha dato l'allarme dopo aver trovato la donna a terra.