Tenta di violentare due anziane ricoverate in ospedale, arrestato

Il personale delle Volanti della Questura di Udine nella notte di ieri, 4 novembre, poco prima dell'una, hanno arrestato un 26enne cittadino italiano per tentata violenza sessuale ai danni di un’anziana ricoverata in ospedale.

Gli agenti hanno scoperto che il giovane, residente in Friuli, dopo la mezzanotte aveva tentato un approccio con una donna in sedia a rotelle, limitata nei movimenti a causa di una frattura a una gamba, in attesa di cure al Pronto Soccorso, tentando di trascinarla in luogo più appartato; aveva rinunciato solo grazie alle sue urla, che lo avevano messo in fuga.

Il 26enne si era poi spostato in un altro padiglione ospedaliero, dove era entrato in una stanza nella quale erano ricoverate due donne. Ha svegliato la più anziana e le ha intimato di andare con lui in bagno: la donna, naturalmente, si è rifiutata, ma lui l'ha sollevava di peso dal letto e l'ha costringeva a seguirlo all’interno del bagno. Lì l'ha spogliata e ha tentato, fortunatamente invano, di abusare di lei, interrotto dall'arrivo di un’infermiera, chiamata dall’altra degente.

L’infermiera ha trovato l’anziana donna nuda, scossa e intimorita, e l’uomo, nascosto nel vano doccia, che tentava di giustificarsi dicendo di esser accorso per aiutare la donna. Quindi, ha tentato di fuggire uscendo dalla stanza e imboccando il corridoio, ma un altro infermiere lo ha inseguito ed è riuscito a bloccarlo, aiutato poi dalle guardie particolari giurate in servizio e dagli agenti di due Volanti della Polizia di Stato, una delle quali già sul posto per far effettuare un tampone anti Covid a un minore clandestino poco prima rintracciato sul territorio.

Espletati i vari atti di polizia giudiziaria questa mattina l’uomo, arrestato per violenza sessuale, è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilre la proprietà di una bici, in sella alla quale il ragazzo era giunto in ospedale, e ulteriori responsabilità in merito a un precedente tentativo di avvicinarsi a una ragazza che verso la mezzanotte stava fumando una sigaretta all’interno del proprio giardino in una via vicina.