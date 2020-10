Tenta il furto in cantiere, arrestato in flagranza

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza per furto aggravato un 48enne, residente a Cordenons, mentre si trovava all’interno di un cantiere. Ieri sera, intorno alle 20, alla Sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di una persona che, dopo aver scavalcato la recinzione, si era introdotta all’interno di un cantiere in piazzetta Costantini.

Sul posto due equipaggi della Squadra Volante che, dopo un accurato sopralluogo, hanno individuato e bloccato l’uomo mentre era intento a rovistare all’interno di un borsone, contenente effetti personali di un lavoratore del cantiere. Appoggiata alla recinzione, poi, c’era una bici da donna, che era stata rubata ieri mattina.

Portato in Questura, il 48enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione; aveva con sé le chiavi del lucchetto della bicicletta e, quindi, è stato denunciato anche per ricettazione, mentre la bici è stata restituita al proprietario. L’uomo è stato accompagnato in carcere a Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.