Tenta la truffa dello specchietto, ma viene denunciato

Tenta la truffa dello specchietto ma il pensionato non ci casca e i Carabinieri della Stazione di Cividale del Friuli individuano il responsabile. Si tratta di un uomo di 34 anni di Roma che è stato denunciato a piede libero per tentata truffa. I fatti risalgono al 12 giugno quando, a Cividale, intorno alle 14, un uomo di 72 anni, del posto, è stato avvicinato dal truffaldino. Quest'ultimo, a bordo di un Doblò, di colore viola, se l'è presa con l'anziano dicendo che poco prima, con la sua auto, aveva danneggiato lo specchietto della sua vettura. Il 72enne, che lo aveva notato poco prima seguirlo per un centinaio di metri, si è subito insospettito e non c'è cascato.

Ha fatto diverse domande: dove sono i frammenti di vetro? Quando è successo? Dove? Alla fine ha detto di voler chiamare i Carabinieri per far piena luce sulla vicenda. È a quel punto che il 34enne ha desistito e si è allontanato.

Presentata la denuncia ai militari dell'Arma, questi ultimi sono riusciti a individuare il 34enne tramite le telecamere di videosorveglianza e un riconoscimento fotografico. L'uomo è stato deferito a piede libero nella giornata di ieri.