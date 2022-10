Tentano d'introdursi in un'abitazione di Porcia, prese due ladre minorenni

L'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio e la stretta collaborazione con i cittadini si sono dimostrati essenziali per contrastare un furto, con due insolite e giovanissime protagoniste.

Nei giorni scorsi, infatti, alla Sala Operativa della Questura è stata segnalata la presenza di una ragazzina che stava scavalcando la recinzione di un'abitazione a Porcia. Vistasi scoperta, la minore si è data velocemente alla fuga assieme alla complice, che la attendeva in strada.

Sul posto è subito arrivato un equipaggio della Volante, che, grazie alle informazioni fornite dal vicino di casa, ha rintracciato le due ragazzine che si stavano allontanando. Nel corso del controllo, una delle minori è stata trovata in possesso di due cacciaviti e di un pezzo di plastica sagomato, adatto per forzare le porte. Le due avevano anche un bigliettino con annotati gli itinerari giornalieri dal lunedì al sabato, in cui era precisata l'indicazione di una città tra Friuli e Veneto.

Sono, quindi, state accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti e per la loro identificazione, per poi essere segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale peri Minorenni di Trieste per il concorso nel tentato furto in abitazione, aggravato, per la più grande, dal possesso degli arnesi da scasso (sequestrati).

Le due ragazze sono state affidate a una comunità per minori di Trieste.