Tentano di rubare in un'auto, li ferma un passante

Cercano di forzare la portiera di un'auto in sosta in via Carducci per rubare quanto contenuto all'interno, ma sono sorpresi da un passante. Lo spintonano per fuggire, ma questi li colpisce con un cavo industriale.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio e sul posto è intervenuta la Volante della Questura. Coinvolti due kosovari del 2000 e del 2001 e una serba del 2002, denunciati a piede libero per tentata rapina impropria in concorso (la giovane è stata trovata anche in possesso di un cellulare non di sua proprietà ed è stata denunciata per ricettazione). Denunciato anche il passante, un rumeno classe 1995, per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere.

Denunciato, inoltre, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità un rumeno del 1984. Ieri sera, verso le 18, stava dormendo sotto un porticato di un condominio in via Frescobaldi e un residente ha telefonato alla sala operativa della Questura di Trieste tramite il 112. Una Volante si è recata sul posto e alla vista degli agenti il comunitario ha assunto un comportamento aggressivo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza.

Prima di salire a bordo dell'auto di servizio per essere accompagnato in Ufficio, l'uomo ne ha danneggiato con alcuni calci la portiera. Dopo la redazione degli atti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.