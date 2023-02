Tentano di rubare uno scooter, ma la Polfer li ferma

Una coppia di giovani triestini è stata sorpresa all'alba, nei giorni scorsi, dalla Polizia Ferroviaria di Trieste mentre, in via Flavio Gioia, dietro alla stazione, ha tentato di rubare uno scooter regolarmente parcheggiato. Dopo aver gettato a terra il veicolo, uno dei due, che già si era ferito a una mano con i cocci di una bottiglia lasciata lì accanto, ha cercato maldestramente di forzare il blocco del manubrio saltandoci sopra a piedi pari, mentre l’amico teneva fermo il mezzo per facilitare l’impresa, il tutto sotto le telecamere di sorveglianza della Polfer di Trieste.

Alla vista della pattuglia della Polizia, i due, entrambi maggiorenni e in evidente stato d’ebbrezza alcolica, hanno desistito dal loro intento; uno di loro ha iniziato a riprendere l’intervento degli agenti con il suo cellulare, probabilmente postandolo in diretta social, proferendo frasi del tipo “guardate cosa ci stanno facendo”.

Il proprietario dello scooter, rintracciato a Padova, dove si era recato per lavoro, ha provveduto a sporgere denuncia; i due, dopo il riconoscimento e le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso di un successivo controllo gli operatori Polfer hanno constatato l’assenza dal domicilio di uno dei due giovani che, quindi, è stato denunciato anche per l’evasione dagli arresti domiciliari. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto aggravato e sanzionati per ubriachezza.