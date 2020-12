Tentano il colpo al centro ingrosso di Buttrio

Tentato furto, nella notte, nel centro ingrosso Ji Xiurong, in via Malignani, a Buttrio. Alle 23.15 sono giunte delle segnalazioni di allarme ed è stata attivata una pattuglia che stava operando per controlli in zona della vigilanza privata Corpo Vigili Notturni.

I vigilantes sono arrivati immediatamente e hanno riscontrato il portone sul retro forzato e aperto. A supporto è giunta una seconda macchina del Corpo Vigili Notturni e sono state allertate tempestivamente le forze dell'ordine.

Dal controllo interno, effettuato in sinergia e con la presenza del titolare dell'esercizio, è emerso che i ladri, disturbati dal sistema di allarme, non erano riusciti a rubare nulla, dandosi alla fuga e facendo perdere le loro tracce.