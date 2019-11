Tentata rapina all'anziano in Borgo Stazione, lo salva un agente

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine sono intervenuti nel corso della serata di ieri nella zona di Borgo Stazione, a Udine, dove poco prima, un uomo di 85 anni di Mortegliano, mentre stava passeggiando in viale Europa Unita, è stato avvicinato da un ragazzo. Il giovane gli ha chiesto del denaro ma il pensionato ha rifiutato di consegnargli i soldi. A quel punto il ragazzo lo ha bloccato, lo ha schiaffeggiato e ha iniziato a frugare dentro alle tasche del cappotto dell'85enne per cercare di portargli via il portafogli.

In quel momento stava passando un agente di Polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Tolmezzo. È stato quest'ultimo a dare una mano al pensionato, intervenendo immediatamente a sua difesa; il suo tempestivo aiuto è stato fondamentale per far desistere l'aggressore che è scappato a piedi senza riuscire a rubare nulla.

Per fortuna il pensionato non è rimasto ferito. Adesso i Carabinieri stanno indagando per identificare il rapinatore.