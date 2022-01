Tentata rapina in Baldasseria, convalidato l'arrestato di un 36enne

Tenta di rapinare in casa una coppia udinese e fugge su un’automobile rubata: è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura del capoluogo friulano. Protagonista della vicenda è un 36enne originario di Gorizia, ma residente a Udine, il cui arresto è stato convalidato dal gip Matteo Carlisi, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. E’ accusato di tentata rapina, furto in abitazione, ricettazione e porto abusivo di armi.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata del 19 gennaio l’uomo è entrato nel garage di un’abitazione di via Lauzacco, in Baldasseria, e ha rubato un cacciavite. Poi ha bussato alla porta principale, apertagli dal padrone di casa, che lo ha fatto entrare credendolo amico della figlia. L’uomo ha tappato la bocca alla vittima e l’ha minacciata con un coltello. A quel punto, la moglie del malcapitato, seduta sul divano, si è accorta di quanto stava accadendo e si è messa a urlare.

Così l’intruso è scappato a bordo di un’automobile, poi risultata rubata. La vettura, segnalata da un residente di via Lauzacco perché sospetta, è stata fermata poco lontano da una pattuglia della polizia. Il conducente è sceso e ha cercato di nascondere il cacciavite sotto l’automobile. Durante il controllo, la Questura ha diramato la descrizione dell’uomo, che è stato subito fermato dagli agenti.

Il 36enne, pregiudicato, in agosto era uscito dal carcere dove aveva scontato due anni di reclusione per fatti analoghi.