Tentato furto alla telecabina del Lussari, denunciato un 33enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tarvisio hanno preso il ladro che, nella notte del 24 agosto, aveva tentato il colpo alla telecabina del Lussari. Si tratta di un 33enne, che è stato denunciato.

Intorno all'1.30, l'uomo si era introdotto nell'atrio della biglietteria, ma il tentativo di furto era fallito a seguito dell’attivazione del sistema di allarme antintrusione e al successivo e tempestivo intervento della pattuglia del Radiomobile.

Le ricerche non avevano consentito subito di rintracciare chi, usando una grossa leva di ferro, aveva prima forzato la porta nel probabile tentativo di farsi strada verso le casse dell’impianto di risalita.

Di notevole rilevanza, per la svolta investigativa, è risultata la denuncia sporta dalla direzione del polo turistico tarvisiano, che ha permesso ai Carabinieri di raccogliere elementi e testimonianze che in breve hanno condotto dal presunto responsabile. I danni alla porta d’ingresso della telecabina non sono risultati ingenti.

Il lavoro degli uomini dell'Arma ha permesso di stabilire, alla luce delle evidenze emerse, che l’uomo aveva agito da solo. Ora dovrà rispondere alla Procura di Udine di tentato furto aggravato.