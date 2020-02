Tentato furto in pizzeria, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un 39enne residente a Prata di Pordenone per tentato furto aggravato. Alle 00.40 circa, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone è arrivata la segnalazione che era stato sorpreso e bloccato un ladro all’interno del Bar-Pizzeria Alla Crose a Palse di Porcia. Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia delle Volanti.

I poliziotti hanno accertato che l'uomo, dopo l’orario di chiusura, si era introdotto all’interno dei locali attraverso una finestra, verosimilmente per commettere un furto ed era stato bloccato dal personale dell’esercizio pubblico. Al momento dell’arrivo dei poliziotti l’autore del tentato furto era dolorante, in quanto nel tentativo di fuggire era caduto, tanto da rendere necessario l’intervento di personale sanitario. Gli agenti, come disposto dal pm di turno, hanno fermato il 39enne, con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato ricoverato in osservazione all'ospedale per gli accertamenti medici.