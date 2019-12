Tentato furto in tabaccheria, preso l'autore

E’ stato arrestato l’autore del tentato furto aggravato commesso lo scorso marzo ai danni di una rivendita di tabacchi di piazza San Giovanni, a Trieste. L’uomo, un cittadino iracheno classe 1991 con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile grazie alle analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti e dalle impronte digitali rilevate sui frammenti di vetro in sede di sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica.

Il ladro, travisato da un cappuccio e senza guanti, prima con un masso e poi con una barra di ferro, aveva forzato la saracinesca e infranto la vetrata, guadagnando l’ingresso nel negozio. Una volta all’interno, l’uomo aveva tentato d'impadronirsi della cassa, salvo poi desistere dall’intento di asportarla, forse perchè disturbato da rumori esterni.

Il malfattore, quindi, era stato costretto ad abbandonare repentinamente la rivendita di tabacchi, ma aveva lasciato alcune tracce che ne hanno consentito l’individuazione.

Già noto agli investigatori per ulteriori tre furti, era in carcere per un arresto in flagranza effettuato dal personale della Volante dopo un colpo in un negozio di abbigliamento. Il gip di Trieste ha emesso un'ulteriore misura di custodia cautelare in carcere.