Tentato furto nella notte nel cantiere edile

Tentato furto in cantiere poco dopo l'una di questa notte a San Daniele del Friuli, in via Battisti, lungo la strada regionale 463. È qui che sorge l'Adriacos Eurospin, preso di mira dai malviventi. Ad accorgersi che stava succedendo qualcosa di strano è stata la guardia giurata del Corpo Vigili Notturni, durante il suo servizio di controllo.

Un pannello di recinzione metallico del portone d'ingresso era stato spostato. La macchina operatrice "rullo asfaltatrice stradale" aveva il quadro di accensione acceso, ma dei malviventi neanche l'ombra. Dopo l'allarme sul posto è giunto il capo cantiere e sono state informate alle forze dell'ordine.

Pare che i malviventi fossero intenzionati a rubare la "terna", ma non sono riusciti nel loro intento perché disturbarti dall'arrivo delle guardie giurate.