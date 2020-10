Tentato omicidio di Prata, continua la caccia all'aggressore

Continuano, serrate, le attività d'indagine per individuare il cittadino indiano che, nella notte di ieri, ha aggredito, colpendolo con pugni e calci e raggiungendolo con fendenti alla testa e al corpo, il nuovo compagno dell'ex moglie, nel giardino della casa di lei, a Prata di Pordenone.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del capoluogo del Friuli Occidentale, insieme ai militari dell'Arma della Compagnia di Sacile, lavorano senza sosta per rintracciare l'uomo, un operaio di 42 anni residente a Porcia, e i suoi due complici, due connazionali. I tre sono fuggiti dopo la violenta aggressione.

È stata sentita dagli inquirenti la compagna dell'uomo, una cittadina indiana di 35 anni, e sono stati svolti tutti gli accertamenti tecnici necessari per chiarire i contorni del fatto di sangue. Il ferito, un 33enne anche lui di origini indiane, resta ricoverato in prognosi riservata. Si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio.