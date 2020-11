Teor piange lo storico vicesindaco Pietro Moratti

Teor piange la scomparsa di Pietro Moratti, storico amministratore del paese di cui era stato vicesindaco, prima che il comune della Bassa Friulana si fondesse Rivignano. Moratti, 78 anni, ha perso la vita questa notte. Era originario della frazione di Campomolle. Aveva contratto il Coronavirus; per lui il contagio è stato fatale.

Lo ricorda con affetto e grande stima l'attuale sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzil, che, a nome dell'intera amministrazione comunale, porge le condoglianze alla famiglia e alle persone che lascia nel dolore: "Un uomo fortemente legato il suo territorio - dice a Telefriuli Anzil -. Ha retto la municipalità come sindaco Pro tempore anche durante il periodo di transizione".

"Anche dopo la pensione si era sempre dato da fare con grande slancio e abnegazione per aiutare la popolazione. Faceva parte dell'associazione di volontariato Cerchio della Vita, una realtà che supporta chi è in difficoltà. Si tratta di una grave perdita per tutti noi".

La situazione sul fronte Covid a Rivignano Teor, a oggi, segna 40 persone positive, mentre una quindicina sono in quarantena.