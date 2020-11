Terenzano, il Covid entra nella Scuola dell'infanzia

Sospese da lunedì 2 novembre, in seguito all'esito di un tampone positivo da parte di un operatore, le lezioni per la sezione B della Scuola dell'infanzia di Terenzano. La dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Pozzuolo, Elena Venturini, su disposizione del Dipartimento di prevenzione, ha predisposto la sospensione della scuola per i soli alunni della sezione interessata. La disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dal Dipartimento di prevenzione.