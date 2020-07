Termina la corsa contro una recinzione, auto accartocciata

Tremendo schianto, intorno alle 3 di questa notte, contro il muro di una casa lungo l'ex strada provinciale 463, a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dai Carabinieri di Codroipo, intervenuti per i rilievi e viabilità, l'auto è andata a schiantarsi con violenza contro una ringhiera e quindi contro la recinzione in cemento di un'abitazione. Notevoli i danni al veicolo che si è spaccato in più punti. Alcuni pezzi della carrozzeria sono finiti a diversi metri di distanza.

Miracolosamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele per la bonifica della sede stradale, completamente invasa dai frammenti della vettura distrutta, e per la messa in sicurezza del veicolo accartocciato sul muro.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Alla guida un uomo di 38 anni che viaggiava da solo.