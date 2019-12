Terminal studenti a Udine, al via la sperimentazione

Parte la sperimentazione sulla viabilità che interessa il Terminal studenti a Udine. Dal 1 gennaio al 30 aprile 2020, infatti, in via della Faula, nel tratto compreso tra la rotatoria con viale monsignor Nogara/viale Cadore e la prima rotatoria verso via Galilei, sono ordinate:

- l’istituzione del “senso vietato eccetto bus (07.30-08.00 nei giorni lavorativi)” per ogni categoria di veicoli; pertanto, i veicoli (eccetto gli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico di linea) circolanti sulla citata rotatoria non potranno accedere al tratto sud di via della Faula;

- l'istituzione di “direzione obbligatoria diritto”, con le eccezioni di cui al punto precedente, per i veicoli provenienti da viale Monsignor Nogara;

- la possibilità, in uscita dal Terminal Studenti, di effettuare la svolta sia a destra che a sinistra in via VIRGILI; in questo modo i veicoli di trasporto pubblico locale potranno rientrare in viale Nogara, ovvero percorrere via Martini, via Luzzato, via Quarto e via Galilei con direzione viale Ledra (oppure via Martini, piazzale del Camposanto e viale Firenze con direzione viale Venezia) od in alternativa via Luzzato, via Martini, via Ragogna, via Muris;

- in via MURIS (lato est), l’istituzione di una fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea TPL Extraurbano sulla già esistente fermata TPL Urbano.

I provvedimenti sono temporanei, provvisori, sperimentali e hanno validità fino al 30 aprile 2020.