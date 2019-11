Terminata l’allerta meteo, scatta la conta dei danni

Breve tregua del maltempo, in attesa di un nuovo fronte che dovrebbe passare sul Fvg tra venerdì e sabato. L’allerta meteo gialla è conclusa, ma si continua a lavorare per ripristinare i danni, che hanno interessato gran parte della regione, dalla montagna al mare, passando per la pianura e il Friuli Occidentale.

Allagamenti si segnalano a Pradamano, Porpetto, Reana del Roiale, Mortegliano, Colloredo di Monte Albano, Marano Lagunare, Povoletto, Palmanova, Cordovado, Azzano Decino, Pasiano di Pordenone, Lestizza, Tarvisio, Porpetto, Udine, Campoformido, Tricesimo e Tavagnacco. Nella notte si segnalano frane a Pulfero (rimasta isolata e senza corrente) e a Forgaria nel Friuli: i tecnici al lavoro per riportare quanto prima la situazione alla normalità.

VIABILITA’. Risultano ancora chiuse le strade regionali 38 “del Cornappo” a Nimis dal km 14+700 al km 15+400 per allagamento; la regionale 24 “della Val Pontaiba” al km 3+650 tra Treppo e Ligosullo per dissesto; la regionale 63 “di Pala Barzana” in comune di Andreis per dissesto. Riaperte tutte le viabilità cittadine nel comune di Pordenone.

CORSI D’ACQUA. Sono ancora aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento e Meduna. Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua, i livelli degli idrometri posti in pianura sono in diminuzione.

PRECIPITAZIONI. Nell’arco di 24 ore si segnalano 137 mm a Lignano Sabbiadoro, 113 mm a Zavattina (Cormor), 115 mm a Talmassons, 97 a Tricesimo, 116 a Cerneglons (Remanzacco), 110 a Sant’Andrat del Cormor, 111 a Musi, 123 a Udine e 89 a Terzo d’Aquileia.

Dalla tarda mattinata di ieri alle 12 di oggi sono stati attivati per monitoraggio e interventi sul territorio regionale 225 volontari di 70 Comuni.