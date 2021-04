Terminata l'ondata di maltempo, sul Fvg arriva il freddo

Un marcato fronte atlantico, preceduto da correnti meridionali molto umide e a tratti instabili, ha interessato la regione fino alla mattinata di oggi. Ora sul Fvg affluirà aria più secca e fredda in quota.

Dal pomeriggio le precipitazioni che hanno interessato la regione da ieri cesseranno, ma il brusco calo delle temperature comporterà la possibilità di ghiaccio su tutta l'area montana.

Vento da moderato a sostenuto in quota e residua Bora sulla costa in ulteriore attenuazione.

Per domani, mercoledì 14: possibilità di ghiaccio su tutta l'area montana e possibili locali gelate notturne anche in pianura. Vento moderato in quota in attenuazione. Non si esclude qualche locale rovescio pomeridiano.

EFFETTI AL SUOLO. Allagamenti a San Vito al Torre (Crauglio), Caneva, Cividale del Friuli, Pagnacco, Visco. Smottamenti a Sedilis di Tarcento e Paludea in comune di Castelnovo del Friuli. Caduta alberi a Ragogna.

Restano chiusi al traffico il guado sul Malina a Remanzacco e i guadi di Rauscedo (lungo la regionale 27 a Vivaro) e di Murlis (lungo la regionale 51 a Cordenons/Zoppola).

Prosegue il monitoraggio dei fiumi. Alle 3 di oggi raggiunto il livello di guardia (3,50 metri) all’idrometro di San Cassiano sul Livenza, livello attualmente in aumento (4,75 metri alle 10.30).

Alle 3 è stato attivato il servizio di piena lungo l’asta del fiume Livenza nei tratti di competenza statale. Alle 4 raggiunto il livello di guardia (2,00 metri) all’idrometro di Prepotto sullo Judrio, livello attualmente in diminuzione (1,14 metri alle 10.30).

Nella notte si è ingrossata l’asta del torrente Cormor, raggiungendo il picco di 2 metri a Basaldella alle 3.15. Attualmente il livello del torrente Cormor a Zavattina è di 3,29 metri, stazionario.

Sono stati operativi per interventi e monitoraggio del territorio 70 volontari di Protezione civile di 23 comuni.

PREVISIONI. Per l’Osmer Arpa Fvg, domani al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con vento moderato da nord in quota. Nel pomeriggio cielo variabile. Possibili locali gelate notturne anche in pianura. Temperature: minime in pianura tra meno 2 e 2 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; sulla costa minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi.

Giovedì 15 cielo variabile. Possibile ancora qualche locale gelata notturna in pianura. Zero termico a 1.300 metri circa. Nel pomeriggio non è esclusa qualche locale breve precipitazione. Temperature: minime tra meno 1 e tre gradi in pianura, massime tra 11 e 14 gradi; sulla costa, minime tra 2 e 5 gradi e massime tra 10 e 13 gradi.

Venerdì 16 al mattino cielo in prevalenza sereno; dal pomeriggio possibile nuvolosità a partire dalle Giulie. zero termico a 1.400 metri circa.