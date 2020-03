Terremoto a Zagabria, in partenza la Protezione civile Fvg

Il Friuli Venezia Giulia, come anticipato ieri dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, si prepara a scendere in campo a supporto della Croazia, duramente colpita dal sisma che si è registrato all'alba di ieri.

Cinquanta persone della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia partiranno per Zagabria con lo scopo di installare tende da campo e dare tutto il supporto necessario alla popolazione.

"Come Fvg, anche in un momento come questo, non abbandoniamo nessuno", ha riferito Massimiliano Fedriga questa mattina in diretta a SkyTg24. "Abbiamo accolto nove pazienti ricoverati in terapia intensiva dalla Lombardia", ha aggiunto il governatore, "malgrado il nostro sistema sanitario in termini di numeri non sia enorme. Siamo una regione da 1,2 milioni di abitanti ma vogliamo far vedere che esiste una solidarietà, che si può fare e possiamo darci una mano a vicenda".