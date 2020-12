Terremoto anche in Veneto. Temporaneamente sospeso il traffico ferroviario

Dopo la forte scossa registrata in Croazia poco dopo mezzogiorno, un nuovo terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato in Italia, in provincia di Verona.

La terra ha tremato alle 15 e 36, con epicentro a 2 km di Salizzole. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni e feriti.

Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche sulle linee Milano - Venezia e Bolzano - Verona - Bologna alle 15.50, in seguito all'evento sismico registrato nei pressi di Verona.

Trenitalia ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.