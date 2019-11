Terremoto di magnitudo 6,5 in Albania, avvertito anche in regione

Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito alle 3:54, la costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro si trova vicino Durazzo. Numerose le segnalazioni di edifici crollati e i soccorritori stanno lavorando da ore in numerose altre località. La scossa è stata avvertita anche a Novi Sad, in Serbia, e nelle vicine regioni italiane, specialmente in Puglia e Basilicata. Numerose le segnalazioni di persone che hanno avvertito il terremoto anche in Friuli Venezia Giulia, soprattutto a Trieste e nel Goriziano.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha posto l’ipocentro a dieci chilometri di profondità tra la città di Shijak e Durazzo. Alla scossa delle 3:54 sono seguite altre di notevole intensità: una alle 3:59 di magnitudo 5,1, alle 4:03 una di 5,3 gradi e una alle 7:08 di 5,4 gradi.

Alle 10:19 è stata registrata una violenta scossa di terremoto in Bosnia Erzegovina di magnitudo 5,3 gradi, nelle vicinanze di Stolac.



Ingenti i danni, con diversi edifici crollati, ma è molto alto anche il numero di feriti (almeno 150). Si sono registrate anche delle vittime: al momento, le fonti locali parlano di sei persone che hanno perso la vita, ma il bilancio potrebbe peggiorare.

Varie altre scosse di entità minore hanno colpito la zona, tra cui una di magnitudo 5.8, poco dopo le 7 (Ingv).