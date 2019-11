Terremoto in Albania, ecco come è stato percepito in Italia e in Fvg

In tanti, in molte regioni d'Italia e in Fvg, hanno avvertito distintamente il terremoto di 6,5 gradi che questa mattina alle 3.54 ha colpito l'Albania. Grazie alle segnalazioni raccolte dal portale wwwi.haisentitoilterremoto.it dell'Ingv, è stata tracciata la mappa che vede nella foto che spiega come è stato percepito in Italia l'evento sismico. La mappa, sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini, mostra anche le diverse località del Nord Est in cui è stato sentito il sisma. Su un totale di 7.880 questionari compilati in 1844 comuni, ne sono stati utilizzati 7.101 per elaborare la mappa.