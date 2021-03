Terremoto in Croazia, gara di solidarietà dal Friuli Occidentale

Dopo il violento sisma che ha colpito la Croazia il 29 dicembre 2020, la città di Cittanova d’Istria ha messo in opera una raccolta di generi di prima necessità a supporto delle popolazioni terremotate, tutt’ora in difficoltà con una situazione ulteriormente aggravata dall’emergenza sanitaria in corso.

La raccolta è stata immediatamente estesa anche fuori dei confini croati, in particolare è stata interessata la città di Sacile, con la quale Cittanova ha da anni un rapporto di gemellaggio, e contestualmente i Vigili del fuoco della cittadina croata hanno richiesto l’aiuto dell'Associazione Vigili del Fuoco Pordenone per massimizzare la raccolta di generi e materiali.

L’Associazione, in collaborazione con il Comando di Pordenone, ha quindi promosso e gestito la raccolto, con l’importante contributo dei colleghi di tutte le sedi del territorio. In venti giorni sono stati raccolti oltre trenta scatoloni di vestiario, calzature, detergenti, prodotti per l’igiene personale e materiale per poter affrontare l’emergenza Coronavirus (45.000 mascherine e 120 litri di gel disinfettante).

Inoltre l’Associazione, con il contributo dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pordenone e privati, ha acquistato 250 paia di stivali di gomma ai quali si è aggiunta una pari quantità messa a disposizione gratuitamente dall’azienda fornitrice (4F Group di Pontedera).

Un altro importante contributo è arrivato dalla ditta Sanitaria Ortopedica Avianese di Aviano, che ha donato abbigliamento, calzature e materiale per l'igiene a supporto delle categorie fragili come bambini e anziani.

I pompieri desiderano ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questa iniziativa che, nonostante l’emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà, ha raggiunto un risultato inaspettato. Nel pomeriggio di giovedì si è infine provveduto, grazie ad alcuni volontari dell’Associazione Vigili del Fuoco Pordenone e della Protezione Civile di Sacile, alla consegna di tutto il materiale raccolto attraverso un camion giunto appositamente da Cittanova e ripartito per le zone colpite dal sisma. Il materiale è accompagnato dal messaggio “Un abbraccio alla popolazione Croata dai Vigili del Fuoco di Pordenone”.