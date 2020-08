Terremoto in Slovenia, avvertito nella Valli del Natisone

Leggera scossa di terremoto in Slovenia, nella zona di Tolmin, a 12 chilometri da Drenchia. Dai primi rilevamenti automatici, il movimento tellurico ha avuto una magnitudine di 2,9 ed è stato registrato alle 18:04:54 a 9 km NNW da Tolmino a una profondità di 12 km. Non sono registrati danni a cose o persone: la scossa è stata avvertita anche nella zona delle Valli del Natisone, in particolar modo a Drenchia.

Il sisma di oggi segue quello di magnitudo 4.3 registrato il 17 luglio scorso, poco prima delle 5 del mattino, nei paraggi di Bovez.