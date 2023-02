Terremoto in Turchia, in Fvg l'hub nazionale degli aiuti

Il Friuli Venezia Giulia diventa hub nazionale per lo smistamento dei materiali da inviare alle popolazioni terremotate della Turchia tramite il Porto di Trieste. Lo rendono noto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

"Fin da subito abbiamo dato la nostra disponibilità e ci siamo messi a disposizione per dare supporto al Paese in ginocchio - hanno ricordato Fedriga e Riccardi -. Di oggi la richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile cui abbiamo dato subito seguito".

"I container provenienti dalle varie regioni dell'Italia andranno direttamente in porto a Trieste per essere imbarcati mentre il materiale pallettizzato arriverà nella sede della Protezione civile di Palmanova - hanno riferito governatore e vicegovernatore -: lì sarà classificato e caricato sui semirimorchi del vettore contrattualizzato per l'invio in Turchia tramite traghetto. Il porto di sbarco sarà quello di Mersin".

"Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si mette a disposizione di un Paese e di una popolazione in difficoltà - hanno detto ancora Fedriga e Riccardi -; è una nuova emergenza cui rispondiamo con la capacità organizzativa propria della Protezione civile".

"Dopo la gestione dell'hub nazionale per l'emergenza ucraina la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha avuto, quindi, un nuovo incarico di coordinamento nazionale, confermandosi nel ruolo di punto di riferimento ed eccellenza per l'intera Nazione".