Terremoto in Turchia, in partenza il nuovo team dei Vigili del fuoco

A sei giorni dal terremoto in Turchia, il contingente di Vigili del fuoco italiani sarà avvicendato da un nuovo team composto da 48 soccorritori Usar, Urban Search And Rescue in partenza da Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto.

La partenza stasera da Pratica di Mare, con scalo a Pisa, a bordo di due aerei ATR 42 della Guardia di Finanza, con arrivo previsto nella notte ad Adana.

Nella giornata di domani il cambio, con rientro in Italia dei pompieri arrivati martedì scorso in Turchia e che sono riusciti a salvare due ragazzi nella giornata di mercoledì. Undici il numero delle vittime che hanno recuperato.