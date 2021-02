Terribile scontro in galleria, coppia di centauri in fin di vita

Versano in gravissime condizioni due motociclisti rimasti coinvolti in un incidente avvenuto alle 18 nella galleria tra Braulins e Bordano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Gemona del Friuli e di Buja, intervenuti per i rilievi e viabilità, la moto sulla quale viaggiavano si è scontrata con un'auto.

Nell'impatto i due centauri sono rovinati sull'asfalto. Uno dei due è stato rianimato sul posto ed è in fin di vita. Gravissimo anche l'altro, intubato.

Ferito ma in maniera lieve il conducente dell'auto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli.