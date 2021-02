Terribile scontro in galleria, morto un giovane centauro

Un motociclista di 19 anni ha perso la vita. Ferito, in gravissime condizioni l'amico, di 22 anni. E' il tragico bilancio di un incidente accaduto intorno alle 18. La moto sulla quale viaggiavano i due giovani si è scontrata con un'auto, mentre percorrevano la galleria lunga l'ex provinciale 36, tra Braulins e Bordano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Gemona del Friuli e di Buja, intervenuti per i rilievi e viabilità, i due mezzi si sono scontrati causando la violenta caduta dei motoclisti, sbalzati per diversi metri.

Nell'impatto i due centauri sono rovinati malamente sull'asfalto. Niente da fare per il 19enne, nonostante le lunghe manovre di rianimazione effettuate sul posto dall'equipe sanitaria. Il compagno di viaggio è stato, invece, intubato e trasferito in codizioni disperate in pronto soccorso.

Ferito, ma in maniera lieve, il conducente della vettura. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli.