Terza corsia, aumentano i mortali in prossimità dei cantieri

Sulla rete autostradale di Autovie Venete sono diminuiti i sinistri nonostante - a partire dal mese di luglio - il traffico sia tornato ai livelli pre Covid. Sono però aumentati quelli con esito mortale, in particolare dovuti a tamponamenti soprattutto nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro interessato dai cantieri. Il transito dei mezzi leggeri, che nei primi registrava costantemente il segno meno, è tornato in linea con il 2019, mentre quello dei mezzi pesanti dal rientro dalle ferie si attesta sul più 3%.



In un mese mediamente quasi 4 milioni i veicoli transitano lungo la rete di Autovie Venete; gli stessi del 2019. Dal primo gennaio al 24 ottobre 2019 erano stati 617 gli incidenti su tutta la rete; nel 2021 sono stati 502; 148 gli incidenti con feriti nel 2019, 105 nel 2021. Diciassette gli incidenti mortali nel 2021 (a cui si aggiungono i 2 di mercoledì 10 novembre e giovedì 11) contro i 10 dello stesso periodo nel 2019.

Nel tratto San Donà – Nodo di Portogruaro nel 2019 si sono verificati 94 gli incidenti contro i 97 del 2021, un dato quindi in linea con quello di due anni fa, ma sono stati ben 10 gli incidenti mortali nel 2021 contro i 2 nel 2019, anno nel quale quel tratto non era ancora interessato dal cantiere in prossimità ovvero la Alvisopoli – Portogruaro, partito l’8 marzo 2020 e che terminerà tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.