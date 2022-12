Terza corsia, chiusura in notturna dell'A4

Nel fine settimana è in programma una chiusura notturna del tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia per alcuni lavori riguardanti la costruzione della terza corsia.

In particolare i tecnici della Direzione lavori di Autovie Venete e le ditte appaltatrici procederanno alla ridefinizione della rampa di uscita del Nodo di Portogruaro che collega la A4 (provenienza Trieste) con la A28 (direttrice Portogruaro – Conegliano). L’intervento in oggetto è una delle fasi che interessano l’intersezione tra la A4 e la A28, che è l’opera principale di questo primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro). Ma c’è di più: la ridefinizione coinciderà con il passaggio dei mezzi (alla riapertura del tratto autostradale) sul nuovo ponte rifatto sulla roggia Versiola (lato nord), il cui collaudo si è svolto nei giorni scorsi.

Insomma, un passaggio importante che deve essere affrontato senza la circolazione dei veicoli. Per questo motivo è prevista dalle 20 di sabato 3 dicembre alle 7 di domenica 4 la chiusura del tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

Come sempre, Autovie invita gli utenti della strada a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e il numero verde o telefonando al numero verde 800996099.