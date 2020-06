Terza corsia, proseguono le riasfaltature

Il terzo lotto della terza corsia dell’autostrada A4 (Alvisopoli – Gonars) continua a essere interessato dai lavori per la stesa dell’asfalto drenante. Il cantiere comporta alcune modifiche alla circolazione a cui tutti gli utenti della strada devono mostrare particolare attenzione. L’intervento, infatti, viene gestito utilizzando lo scambio di carreggiata in modo da garantire sempre e comunque la percorribilità di due corsie per senso di marcia.

In particolare in questi giorni i lavori insistono nel tratto di recente costruzione della terza corsia dal ponte sul fiume Stella al ponte sul fiume Tagliamento in direzione Venezia. Si tratta di sette chilometri di autostrada. Chi deve uscire allo svincolo di Latisana dovrà in questo tratto di sette chilometri mantenere la corsia di marcia o di sorpasso centrale e non utilizzare lo scambio di carreggiata.

Si ricordano inoltre i limiti di velocità da Alvisopoli al nodo di Palmanova.

Tratti a tre corsie:

• limite massimo di 110 chilometri all’ora per i veicoli con peso fino a 7,5 tonnellate

• limite massimo di 80 chilometri all’ora per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate

• eliminato il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti

Tratti a due corsie:

• limite massimo di 80 chilometri all’ora per i veicoli con peso fino a 7,5 tonnellate

• limite massimo di 60 chilometri all’ora per i veicoli superiori alle 7.5 tonnellate

• divieto di sorpasso per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate

Restano inalterate le limitazioni in prossimità dei flessi (le deviazioni) attivati per lo spostamento del traffico: qui, il limite massimo di velocità è di 60 chilometri all’ora per tutti i veicoli e vige il divieto di sorpasso.