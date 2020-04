Terza corsia, quasi ultimati i lavori tra Alvisopoli e Gonars

E’ quasi completato il tratto di terza corsia fra Alvisopoli e Gonars dove sono attualmente in corso una serie di interventi sul manto stradale, propedeutici alla stesura dell’asfalto drenante, attività che può essere effettuata soltanto nei mesi primaverili perché richiede temperature miti.

Da lunedì 20 aprile sono state predisposte le chiusure alternate delle tre corsie per brevi tratti (circa 3 chilometri) dalle 20 alle 6 del mattino, ma l’intervento clou è stato programmato nella notte fra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile nel tratto Latisana – Portogruaro in direzione Venezia, tratto che sarà interdetto alla circolazione dalle 20 alle 6 di giovedì 23.

Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Venezia deve uscire al casello di Latisana, seguire il percorso alternativo segnalato dalle frecce gialle e rientrare allo svincolo di Portogruaro. Nessun problema invece per chi da Venezia è diretto verso Trieste.

Proseguono anche i lavori di manutenzione della pavimentazione sul resto della rete autostradale, interventi indispensabili per mantenere in perfette condizioni l’asfalto. Il tratto interessato è quello che da Cessalto va verso San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il cantiere richiederà la chiusura del tratto e l’istituzione, in direzione Venezia, di un doppio senso di marcia dalle 20 di giovedì 23 alle 4 di sabato 25.