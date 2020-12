Terzo di Aquileia: perde il controllo dell'auto e si cappotta nel canale

Incidente stradale nella giornata di oggi, lungo la regionale 352, nel territorio del comune di Terzo di Aquileia.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di circa 40 anni, della zona, ha perso il controllo della vettura qui era alla guida. Dopo aver sbandato è finito in un fossato, a bordo strada, cappottandosi.

Nonostante l'impatto, piuttosto violento, l'uomo è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di una ambulanza della Croce Rossa che ha controllato sul posto il conducente.

Per lui, fortunatamente, nessuna lesione e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno messo in sicurezza la vettura e l'area dell'incidente.