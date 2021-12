Test di evacuazione degli impianti a fune del Piancavallo

I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno svolto nelle serate del 13 e 15 dicembre due sessioni addestrative di evacuazione degli impianti a fune in Piancavallo. Alle manovre hanno partecipato complessivamente 20 operatori, tra cui i pompieri specializzati nel soccorso Speleo Alpino Fluviale.

L'attività organizzata in collaborazione con PromoturismoFvg, che gestisce le strutture di risalita delle località sciistiche regionali, fa parte di un programma di esercitazioni obbligatorie per garantire il regolare esercizio degli impianti di trasporto delle persone e la loro sicurezza e viene ripetuta regolarmente all'inizio della stagione invernale ed estiva, per testare e affinare le procedure di evacuazione per soccorrere nel più breve tempo possibile le persone bloccate in altezza, spesso esposte a reali rischi di ipotermia.

Questa volta i Vigili del Fuoco hanno scelto di effettuare l'addestramento nelle ore serali, per valutare le difficoltà legate a un eventuale intervento che si rendesse necessario poco prima della chiusura pomeridiana degli impianti di risalita che, nella stagione invernale, è prevista per le 16.30, quindi con pochi minuti a disposizione prima del calare dell'oscurità.

L'occasione è stata utile per testare anche la fotoelettrica, un potentissimo faro trasportabile su mezzo fuoristrada in grado di illuminare porzioni di territorio a svariate centinaia di metri di distanza.

In entrambe le serate il bilancio dell'esercitazione è stato più che positivo.